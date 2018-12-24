Сергей Бобровский - вторая звезда дня в НХЛ

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Голкипер в матче регулярного чемпионата с "Нью-Джерси" (3:0) отразил все 39 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, набравший 4 (2+2) очка во встрече с "Бостоном" (5:3).

Замкнул тройку лучших форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон, на счету которого передача в игре с "Аризоной" (3:4). Для 39-летнего нападающего эта передача стала 1041-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на десятое место в истории лиги по этому показателю.