Сергей Бобровский: "Впереди у "Коламбуса" долгий сезон"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Айлендерс" (5:0) в регулярном матче чемпионата НХЛ отметил, что это только начало. По словам российского голкипера, "Блю Джэкетс" необходимо продолжить заниматься делом.

- Чувствую себя довольно хорошо, - приводит официальный сайт "Коламбуса" слова Бобровского. - Это всего лишь одна игра. Впереди долгий сезон, процесс все еще продолжается. Это только начало, но мы получили эту победу. Сегодня и завтра мы можем немного попраздновать. Но после мы должны вернуться и заняться делом.