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06:04 | Хоккей — НХЛ

Сергей Бобровский: "Впереди у "Коламбуса" долгий сезон"


Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Айлендерс" (5:0) в регулярном матче чемпионата НХЛ отметил, что это только начало. По словам российского голкипера, "Блю Джэкетс" необходимо продолжить заниматься делом.

- Чувствую себя довольно хорошо, - приводит официальный сайт "Коламбуса" слова Бобровского. - Это всего лишь одна игра. Впереди долгий сезон, процесс все еще продолжается. Это только начало, но мы получили эту победу. Сегодня и завтра мы можем немного попраздновать. Но после мы должны вернуться и заняться делом.

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http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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