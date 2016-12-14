Сергей Бобровский: "В "Коламбусе" все бьются друг за друга"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (3:1). Голкипер вышел на первое место в лиге по числу побед среди голкиперов в текущем сезоне (17).

- Все бьются за нас, друг за друга, - сказал Бобровский во флеш-интервью после матча. - Это отличная игра, мы сделали все возможное, все предельно сосредоточены, ребята провели отличную работу. Я концентрировался на каждом броске и старался помочь партнерам. Я верю в ребят. Они помогут мне, я помогу им, мы прикроем спины друг друга.