Сергей Бобровский: "Уверен, Панарин усилит атаку "Коламбуса"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский выразил уверенность в том, что нападающий Артемий Панарин усилит атаку команды. 25-летний Панарин провел в "Блэкхокс" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах. Напомним, что "Чикаго" отдал россиянина, форварда Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. "Коламбус" включил в сделку голкипера Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

– Артемий – один из лучших хоккеистов планеты, – приводит NHL.com/ru слова Бобровского. – Креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах "Коламбуса". Уверен, он усилит нашу атаку.