Сергей Бобровский: "Торторелла знает, как передать уверенность игрокам"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о работе под руководством главного тренера "Блю Джекетс". Он отметил, что в команде вырос уровень дисциплины.

- После того, как Джон Торторелла, мягко говоря, неудачно выступил на Кубке мира со сборной США, многим казалось, что он и на основном месте работы будет едва ли не первым кандидатом на выход. А вместо этого он сейчас едва ли не главный кандидат на звание лучшего тренера года. Вы не заметили в нем уже по ходу чемпионата какой-то трансформации?

- Безусловно. Уровень дисциплины в команде вырос просто колоссально. Тортс - очень сильный психолог, он чувствует ребят, чувствует команду. Кроме того, он по натуре - лидер и победитель сам по себе. И он знает, как эту свою уверенность передать ребятам. Сейчас у нас все стало как-то просто: есть белое и есть черное. Никакого недопонимания, все четко, все понятно.