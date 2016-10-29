Сергей Бобровский: "Сухой матч против "Анахайма" - заслуга всей команды"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после гостевой победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Анахаймом" (4:0) отметил, что "игра на ноль" против "Дакс" является заслугой всей команды. Встреча, в которой российский голкипер отразил 35 бросков, стала для Бобровского вторым "сухим" матчем в текущем сезоне.

– Я очень рад, что сегодня удалось оставить ворота в неприкосновенности, – приводит FOX Sports HO слова Бобровского. – Безусловно, второй "сухой" матч в нынешнем сезоне – это заслуга всей команды. Парни сумели здорово сыграть в обороне. В каждом моменте на площадке стараюсь концентрироваться на конкретном эпизоде, не обращаю внимание на текущий счет, пытаюсь абстрагироваться. Я счастлив быть частью этого замечательного коллектива. Мы все вместе усердно работаем, вместе одерживаем победы и терпим поражения. Важно не думать о своих достижениях, – важно быть единым кулаком!

Игра против "Анахайма" стала для Бобровского 14-м "сухим" матчем в заокеанской карьере. Все 4 шайбы гости забросили в первом периоде.