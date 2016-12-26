Сергей Бобровский: "Стиль игры нужно постоянно менять"

Вратарь "Коламбуса" и сборной России Сергей Бобровский в интервью "СЭ" рассказал, что никаких секретов или ритуала в его подготовке к матчам нет. Также голкипер подчеркнул, что голкипер постоянно должен постоянно адаптироваться и быть на шаг впереди.

– Много раз наблюдал, как вы готовитесь к матчу. Всегда приезжаете на арену заранее, делаете огромное количество упражнений, растяжек. Действительно все это нужно делать? Либо это, скорее, сила привычки или некий ритуал?

– Я уже говорил, что каждый вратарь готовится к матчам по-своему. Кому-то надо побольше размяться, кому-то поменьше. А кто-то вообще не разминается: сидит, готовится, думает. Для меня это важный процесс – потихоньку готовить себя к игре, разминать важные части тела, мышцы, которые больше всего задействованы во время матча. Ритуала или секретов здесь нет.

– А давно ли начали так скрупулезно готовиться к матчам?

– С детства. Конечно, не за три часа, но со временем открываешь все новые и новые упражнения, оставляя то, что наиболее подходит для тебя. Нет такого, что как начал делать в 18 лет одну разминку, так и продолжаешь ее делать.

– А стиль игры в воротах меняли? Недавно просматривал матчи за "Кузню" и сравнил с нынешними. И стойка пониже, и техника изменилась.

– Конечно. Все абсолютно другое. И хоккей другой. Ты постоянно должен адаптироваться, а где-то и быть на шаг впереди. Стиль, техника, элементы постоянно меняются, развиваются. (Марат САФИН)

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