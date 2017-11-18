Сергей Бобровский: "Стараюсь выходить на лед и не думать ни о чем другом"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, признанный первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ, сказал, что во время матчей старается выполнять свою работу и не думать ни о чем другом. В ночь на 18 ноября российский голкипер сыграл "на ноль" против "Рейнджерс", отразив все 36 бросков по своим воротам.

- Я провожу каждый матч с нуля. Каждый период - новый, - цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского. - Стараюсь выходить на лед, выполнять свою работу и играть. И не думать ни о чем другом.

Напомним, для Бобровского этот шатаут стал вторым в сезоне-2017/18. Всего на его счету 11 побед в 16 матчах этой "регулярки" при проценте отраженных бросков 93,2 с коэффициентом надежности 2,02.