Сергей Бобровский: "Стараюсь не думать о победной серии "Коламбуса"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Калгари" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен игрой защитников, а также отметил, что старается не думать о победной серии команды. "Коламбус" не проигрывает уже восемь встреч подряд.

– То, что у нас такая победная серия – это замечательно, – цитирует сайт НХЛ Бобровского. – Я не люблю анализировать или думать об этом. Нужно просто наслаждаться каждой победой. Наши защитники постоянно блокируют броски, стараются отыгрывать в атаке. Они оставляют мне хороший обзор во время игры в защите. Это интересно, что мы так понимаем друг друга.