Сергей Бобровский: "Сосредоточен на улучшении своей игры"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Нэшвиллом" в предсезонном матче (3:2 Б) отметил, что полностью сосредоточен на подготовке к новому сезону в НХЛ. 29-летний россиянин в минувшей встрече записал на свой счет 21 сэйв.

- Это третий предсезонный матч, я просто продолжаю улучшать свою игру, - цитирует пресс-служба клуба Бобровского. - Очень хорошо себя чувствую. Сосредоточен на этом процессе. У нас есть одна неделя до старта сезона, поэтому я просто пытаюсь сосредоточенно работать каждый день.