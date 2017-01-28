Сергей Бобровский: "Сбросил вес, чтобы быть легче и быстрее"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский заявил, что доволен своим сезоном из-за отсутствия травм, а также выразил благодарность клубу за доверие и игровое время. В текущем сезоне 28-летний вратарь провел 39 матчей в регулярном чемпионате, одержал 28 побед и имеет коэффициент отраженных бросков 92,9 процента.

– В прошлом сезоне было тяжело, особенно из-за травм, – цитирует NBC Sports Бобровского. – Я до сих пор счастлив, что здоров. Это самое главное для меня. Я просто счастлив, что играю в хоккей, и меня окружают прекрасные люди в команде. Я люблю эту игру и прекрасно чувствую себя сейчас.

Я сбросил в весе? Я просто чувствовал, что у меня будет больше преимуществ, если я буду легче и быстрее. Хорошо, что клуб и тренер мне доверяют и дают мне так много играть в этом сезоне.