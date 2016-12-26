Сергей Бобровский: "Пушку, стреляющую после голов, полюбил всем сердцем"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" подчеркнул, что в команде очень сплоченный коллектив. На данный момент "Блю Джэкетс" лидируют в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ.

– В России следят в основном за звездами и мало знают, что за команда "Коламбус". Как бы вы ее могли охарактеризовать?

– "Коламбус" – команда, которая пашет на льду. Сплоченный и сильный коллектив, где ребята по-настоящему бьются друг за друга.

– Кто самый быстрый игрок в команде?

– Однозначно, Сет Джонс. Очень быстро и здорово катается, держит шайбу, великолепно играет позиционно. Когда он на площадке, вроде бы ничего и не происходит в обороне. Шайба попала в зону, пришла к нему – смотришь, а никого уже в этом месте нет. Все уже впереди, идет развитие новой опасной атаки на ворота соперника.

– А кто "держит" раздевалку?

– Скотт Хартнелл. Но у нас не только он шутит, а вообще атмосфера очень хорошая.

– Не мешает ли пушка, которая гремит после голов? Уж больно громко стреляет.

– Да вы что! Я эту пушку полюбил всем сердцем! (Смеется.) Если слышишь ее выстрелы, значит, дела у "Коламбуса" идут хорошо. Приятные ассоциации.

– Как живется в Коламбусе? Не слишком ли скучный город?

– Он простой и легкий. Все близко. В то же время, немало мест, где можно провести досуг. Аэропорт рядом, пробок особо тоже нет. В Америке много дел надо решать на машине, а тут полно мест, куда можно сходить пешком, прогуляться вечером.

– Широк ли ваш круг общения? Есть у вас русскоязычные друзья?

– Хоть я один россиянин в команде (Федя Тютин с этого сезона – в "Колорадо"), не сказал бы, что скучаю по русскому общению в быту. Все свободное время провожу с женой, и мне этого вполне достаточно. (Марат САФИН)

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