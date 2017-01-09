Сергей Бобровский: "Против "Филадельфии" играл с дополнительной мотивацией"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский рад победе над "Филадельфией" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер отметил важность данного выигрыша после прерванной беспроигрышной серии, которая составила 16 матчей.

Также он подчеркнул, что игра против бывшей команды стала для него особенной. Напомним, что Бобровский выступал за "Флайерз" с 2010 по 2013 год.

- Хорошо, что мы смогли выиграть в такой ситуации, - приводит пресс-служба "Блю Джэкетс" слова Бобровского. - Приятно одержать победу и почувствовать уверенность в своих силах. Каждая встреча проходит по-разному, необходимо сосредотачиваться на своей игре. Невозможно выиграть все матчи регулярного чемпионата. Перед "Коламбусом" нет такой задачи. Важнее то, как команда реагирует на неудачи.

Безусловно, матч с "Филадельфией" был для меня особенным. У меня хорошие воспоминания о времени, проведенном там. Я благодарен им за предоставленную возможность. Это стало для меня дополнительной мотивацией.