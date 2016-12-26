Сергей Бобровский: "Приятно смотреть из ворот, как играет "Коламбус"

Вратарь "Коламбуса" и сборной России Сергей Бобровский в интервью "СЭ" подчеркнул, что пока его клуб в этом сезоне действует здорово. На данный момент "Блю Джэкетс" лидируют в турнирной таблице НХЛ.

– В целом дела пока идут хорошо, команда здорово играет, все на ходу, все получается – говорит Бобровский. – Но впереди целых 50 игр! Так что все самое главное впереди. Радоваться слишком рано.

– В России большинство болельщиков и даже специалистов оценивают успехи "Коламбуса" однозначно: "Все это благодаря Сергею Бобровскому".

– В этом году приятно выглядит вся команда. Защитники у нас – молодые ребята, хорошо катаются, блокируют много бросков. Мы бьемся за победу как единое целое. Нападающие помогают защитникам в обороне, а защитники нападающим – впереди, забивать и создавать моменты. Все четыре звена выходят, работают одинаково и полностью отдаются игре. Конечно, это приятно видеть из ворот. Чувствуешь, что просто можешь спокойно делать свою работу, доверять партнерам, зная, что они точно сделают свою. (Марат САФИН)

Сергей Бобровский: "В каждой новой игре шансы России и Канады равны"