Сергей Бобровский: "Победная серия "Коламбуса" уже в прошлом"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отметил, что стоит переоценивать важность 16-матчевой победной серии "Блю Джекетс". Российский голкипер добавил, что его команде стоит сконцентрироваться на выходе в плей-офф.

– 16-матчевая победная серия? Все это, конечно, было классно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского. – Но конечная цель у нас все-таки немного другая: попасть в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли. Та серия уже закончилась.

Конечно, было просто супер выходить на каждый матч единым целым и видеть, как все твои партнеры бьются изо всех сил. Такая полоса невозможна без удачи, и она на протяжении того месяца, конечно же, была на нашей стороне. И удачные отскоки в атаке, и штанги, которые меня где-то выручали… Но сейчас это уже в прошлом, а я предпочитаю смотреть вперед.