Сергей Бобровский: "Первая звезда матча с "Чикаго" - весь "Коламбус"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (3:2), отметил, что победу в этой игре заслужила вся команда. Россиянин отразил 32 броска из 34 и стал первой звездой поединка.

- Первая звезда сегодня – это вся команда, - приводит пресс-служба "Коламбуса" слова Бобровского. - Ребята несколько раз бросались под шайбу, в конце второго периода и всего матча спасли наши ворота. Они были сконцентрированы на игре и выполняли все установки. Сегодня была выжная победа. До этого мы проиграли два матча и должны были выиграть. Это хорошая победа с действительно хорошей командой.