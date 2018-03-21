Сергей Бобровский: "Панара – хороший игрок, смешной деревенский парень"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Рейнджерс" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что ему легче от того, что в команде есть соотечественник – нападающий Артемий Панарин. Во встрече против клуба из Нью-Йорка форвард оформил второй в заокеанской карьере хетт-трик.

– Насколько сильнее команда стала с появлением Артемия Панарина?

– Ну как сказать... Панара – хороший игрок, много создает, грамотно играет. И мне хорошо, что есть русский игрок. Смешной очень – такой деревенский парень.

– В бытовом плане вам стало легче?

– Безусловно. И супруге моей стало легче.

– Вы претендуете на "Везина Трофи". Вам важно, чтобы титул остался за российским голкипером? Ведь Василевский тоже может его получить.

– "Везина" – не самое главное, игра команды важнее. Сейчас плей-офф – нужно работать на команду, очки. О "Везине" не думаю. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

Панарин - первая звезда дня в НХЛ // Второй хет-трик Панарина в НХЛ. Видео