Сергей Бобровский: "Овечкин заслужил включение в Топ-100 игроков НХЛ"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский поздравил своего соотечественника капитана "Вашингтона" Александра Овечкина с включением в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Он отметил, что форвард "Кэпиталз" заслужил признание.

– Включение в список 100 лучших игроков в истории НХЛ – огромное достижение для Овечкина, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского. – Возможно, самое большое, какое только может быть у хоккеиста. Но я считаю, что он всего этого заслужил своей работой, своей игрой. В каждом сезоне стабильно забрасывать по 40 – 50 голов – такого практически никому, кроме него, в последние годы не удавалось. Очень рад за Сашу, что его вклад был так отмечен.