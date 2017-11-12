Сергей Бобровский - о сэйве в овертайме: "Так не будет в каждом матче"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Детройтом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что сделал все, что смог в эпизоде с сэйвом в овертайме. Он также добавил, что такое не будет происходить в каждой встрече.

Отметим, Бобровский отразил в матче 32 броска из 33, а также 7 буллитов из 9. Россиянин был признан первой звездой встречи.

– Я играл по первому пасу. Думал, что соперник будет бросать, но он отдал. Я сделал, что мог, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского. – И почувствовал это своей пяткой. Получилось хорошо. Так не будет в каждом матче, но такие сэйвы тоже нужны.