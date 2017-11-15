Сергей Бобровский - о сэйве в матче с "Монреалем": "Не могу это объяснить, в тот момент надо было так сделать"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Монреалем" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что по ходу сезона увереннее чувствует себя в воротах. Он также добавил, что не помнит, специально ли бросил клюшку в эпизоде с сэйвом в третьем периоде.

Напомним, Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

– Нам нужны очки, мы хотим побеждать. По ходу сезона я все более комфортно чувствую себя в воротах, улучшается взаимодействие с защитниками, – сказал в эфире клубного телевидения Бобровский. – Пока еще только ноябрь, впереди много матчей. Самые важные игры впереди, но хорошо, что мы заработали два очка.



Почему я бросил клюшку при выходе два в одного? Иногда такое случается, не могу это объяснить. Я играю по моменту, и тогда надо было так сделать. Хорошо, что получилось отразить шайбу. Даже не помню, специально ли бросил клюшку, это просто случилось.