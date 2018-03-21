Сергей Бобровский: "Нужно не только попасть в плей-офф, но и выступить там хорошо"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Рейнджерс" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что команде нельзя расслабляться, несмотря на нахождение в зоне плей-офф. Голкипер подчеркнул. что важно каждое набранное очко.

– "Коламбус" побеждает в девятый раз подряд, какие впечатления от игры?

– Результат есть, это радует, – начал Бобровский. - Сейчас важно каждое набранное очко – здорово, что ребята собрались и игра нам дается.

– Все ли получается показывать на льду?

– Ребята все работают, все сплотились после дедлайна. Отступать нам некуда – осталось немного матчей. Так что либо сейчас, либо никогда.

– Насколько возбуждает, что ваша команда сейчас а зоне плей-офф?

– В лиге все быстро меняется, нельзя ни в коем случае расслабляться. Нужно не только попасть в плей-офф, но и выступить там хорошо. В это время года все играют плотно, мало ошибок и подарков судьбы. Нужно бороться и выгрызать.

– Успеваете следить за другими командами в НХЛ?

– Особенно не слежу, стараюсь готовить себя на матчи.

– Насколько сейчас "Коламбус" в кураже?

– Это здорово, но нужно играть хорошо, ведь не будет же всегда везти. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)