Сергей Бобровский: "Ничего, скоро привыкнете видеть "Коламбус" в лидерах "Востока"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью официальному сайту НХЛ заявил, что игроки "Блю Джекетс" стараются спокойно реагировать на победы. По словам российского голкипера, команде важно сохранить уверенность.

– Еще совсем недавно слова "Коламбус" и "лидер Восточной конференции" невозможно было даже представить в одной фразе. Вы с партнерами сами не поражаетесь, насколько высоко в этом сезоне взлетели?

– Ничего, скоро и вы привыкнете (смеется). У нас все восприняли это если не как должное, то во всяком случае спокойно. Важна психологическая подготовка: мы стараемся не слишком высоко взлетать после побед и не слишком низко падать после поражений. Придерживаемся той середины, в пределах которой чувствуем себя уверенно и комфортно.