Сергей Бобровский: "Не страшно, что не сыграл на ноль. Главное - победа "Коламбуса"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский высоко оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (5:1). Голкипер, отразивший 26 бросков, не огорчен тем, что ему не удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

- Сегодня мы играли в хорошем темпе, каждый выкладывался на сто процентов, - приводит пресс-служба "Блю Джэкетс" слова Бобровского. - Внутри команды отличная атмосфера, и мы уверены в своих силах. Нет ничего страшного в том, что я не сохранил ворота в неприкосновенности. Не переживаю из-за этого. Главное, что мы победили.

Сейчас я наслаждаюсь игрой. Сегодня партнеры по команде снова заблокировали много бросков, облегчив мою работу. Нам предстоит долгий путь, и мы стараемся сохранить эту энергию.