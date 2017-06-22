Сергей Бобровский: "Кажется, мы идем в правильном направлении"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, во второй раз в карьере получивший приз лучшему вратарю НХЛ по итогам сезона ("Везина Трофи"), поделился эмоциями. По словам голкипера, без партнеров по команде у него ничего бы не получилось. Также на награду претендовали Брэйден Холтби​ ("Вашингтон"), Кэри Прайс ("Монреаль").

– Всем привет. Отличный вечер. Поздравления другим номинированным вратарям, – отметил Бобровский. – Прайс и Холтби провели потрясающий сезон, и для меня большая честь находиться на этой сцене впереди них. Хочу сказать спасибо одноклубникам, без них ничего этого не случилось бы. И огромное спасибо клубу. У нас были трудные времена, но, кажется, мы идем в правильном направлении. Большое спасибо моей семье, моей жене, моим родителям, они очень мне помогли.