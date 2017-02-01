11:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергей Бобровский: "Если постоянно думать только о победах, ничего не получится"

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Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признался, что изменил подход к жизни и тренировкам. Это помогло 28-летнему российскому хоккеисту улучшить свою игру.

- Надо найти правильный баланс между жизнью и работой, знать, когда надо отдохнуть, когда увеличить нагрузки, - цитирует пресс-служба лиги Бобровского. - Произошли очень серьезные психологические перемены. Я наслаждаюсь каждым матчем, каждой тренировкой. Всякий раз, когда я выхожу на площадку, я радуюсь. Все спортсмены стремятся к победе, и я не исключение. Я выхожу на лед, чтобы победить. Но если постоянно думать только о победах, ничего не получится. Надо просто выходить на матч и попытаться добиться успеха.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/blue-jackets-see-biggest-challenges-still-to-come/c-286332186

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