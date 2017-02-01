Сергей Бобровский: "Если постоянно думать только о победах, ничего не получится"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признался, что изменил подход к жизни и тренировкам. Это помогло 28-летнему российскому хоккеисту улучшить свою игру.

- Надо найти правильный баланс между жизнью и работой, знать, когда надо отдохнуть, когда увеличить нагрузки, - цитирует пресс-служба лиги Бобровского. - Произошли очень серьезные психологические перемены. Я наслаждаюсь каждым матчем, каждой тренировкой. Всякий раз, когда я выхожу на площадку, я радуюсь. Все спортсмены стремятся к победе, и я не исключение. Я выхожу на лед, чтобы победить. Но если постоянно думать только о победах, ничего не получится. Надо просто выходить на матч и попытаться добиться успеха.