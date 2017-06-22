Сергей Бобровский: "Для меня не стало сюрпризом, что Макдэвид забрал все награды"

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, во второй раз в карьере получивший приз лучшему вратарю НХЛ по итогам сезона ("Везина Трофи"), отметил, что с возрастом добиваться подобного успеха становится сложнее. Также 28-летний голкипер был в числе кандидатов на приз самому ценному игроку - "Харт Трофи".

Эту награду получил в итоге нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Также канадский форвард на церемонии в Лас-Вегасе получил приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих игроков ("Тед Линдсей Эворд") и стал лицом игры NHL 18.

- Сейчас я стал уже более взрослым, а с возрастом понимаешь, как сложно этого достичь и набрать такую форму, понимаешь, сколько вещей должно для этого сойтись, - цитирует Бобровского русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Надо оставаться здоровым, партнеры должны помогать, надо правильно восстанавливаться и двигаться в верном направлении.