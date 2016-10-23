Сергей Бобровский: "Буду стараться одержать еще не одну сотню побед"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Далласом" (3:0) в матче регулярного чемпионат НХЛ отметил, что испытывает положительные эмоции. Бобровский в этой игре одержал 100-ю победу в НХЛ.

– 100 побед в карьере? Испытываю положительные эмоции от того, что смог добраться до этой отметки. Буду стараться одержать еще не одну сотню побед. – приводит Fox Sport слова Бобровского. – Сегодня я был полностью сосредоточен на своей игре, а не на возможном юбилее. Моя задача – давать команде шанс, а ей очень нужны очки. Люблю играть "на ноль". Это отлично.