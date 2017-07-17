Сергей Березин: "Легко могу представить, что Марков отыграет еще пять-шесть лет"

Представитель и тренер защитника "Монреаля" Андрея Маркова Сергей Березин отметил, что ни у кого еще не видел такого желания тренироваться. Он также добавил, что 38-летний игрок может играть еще в течение пяти-шести лет.

– У Маркова медового месяца после свадьбы не было – приводит Montreal Gazzette слова Березина. – У него нет на это времени. Он взял 3-4 выходных для того, чтобы жениться, а потом вернулся к работе. В этом он весь. Работа на пляже – это на самом деле малая часть того, что мы делаем. Просто на видео выглядит эффектно. Есть много скучных вещей, которые мы делаем изо дня в день.

Продолжение карьеры зависит от того, как он себя чувствует. Его глаза горят, в них есть огонь. Я легко могу себе представить, что он отыграет еще 5-6 лет. То, с каким желанием он стремится тренироваться, это потрясающе. Такого я еще ни у кого не видел.

Новый контракт? У него есть несколько вариантов. Он работает над этим. Понятно, что он 16 лет провел в Монреале, и это его второй дом. Для хоккеиста нет ничего лучше, чем играть в "Монреале".

Марков выступает за "Канадиенс" с 2000 года. В минувшем сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (6+30) очков, а также записал на свой счет одну передачу в шести встречах плей-офф.