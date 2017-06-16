Сергачев узнал об обмене в "Тампу" во время отпуска от фаната

Российский защитник Михаил Сергачев рассказал, что узнал о том, что его обменяли в "Тампу", от болельщика во время отпуска. 18-летний игрок в прошлом сезоне выступал за "Монреаль", он провел четыре матча в НХЛ, но не отметился результативными действиями.

– Узнал о переходе в "Тампу" от болельщика, который написал мне: "Удачи в Тампе", – приводит Tampa Bay слова Сергачева. – Я тогда был в отпуске на Кипре. Сначала я был расстроен и шокирован. Но потом понял, что это реальный шанс для меня.

Сергей Сергачев: "Сейчас мое время, чтобы играть в НХЛ" //

Сергачев - в "Тампе". Первая бомба межсезонья НХЛ