09:40 | Хоккей — НХЛ

Сергачев - третья звезда дня в НХЛ

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НХЛ определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, набравший 4 (1+3) очка в игре против "Ванкувера" (6:3). Второй звездой стал форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир, на счету которого дубль и результативная передача в матче с "Оттавой" (5:4 ОТ). 

Тройку лучших замкнул нападающий "Тампы" Михаил Сергачев. В игре с "Коламбусом" (2:0) 19-летний россиянин забросил 2 шайбы. Для Сергачева эти результативные броски стали первым и вторым в НХЛ.

Отметим, что во встрече с "Тампой" ворота "Коламбуса" защищал Сергей Бобровский.

Михаил Сергачев: "Я не знал, что мне делать после первого гола"
Джон Купер: "Последние два матча Сергачев провел особенно сильно"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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Vasek

"нападающий "Тампы" Михаил Сергачев" --------- защитник он

09:44