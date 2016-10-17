22:45 17 октября | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергачев сыграет против "Питтсбурга" на глазах у родителей и сестры

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Нападающий "Монреаля" Михаил Сергачев сыграет в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга", сообщает официальный твиттер "Канадиенс". На трибунах его поддержат родители и сестра, которые прибудут в Монреаль из России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

Да ладно тебе. Хорошо хоть вратарем не назвали. А это привычное дело уже для СЭ

00:33

altrav

Он защитник...

23:51 17 октября

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