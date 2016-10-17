Сергачев сыграет против "Питтсбурга" на глазах у родителей и сестры

Нападающий "Монреаля" Михаил Сергачев сыграет в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга", сообщает официальный твиттер "Канадиенс". На трибунах его поддержат родители и сестра, которые прибудут в Монреаль из России.