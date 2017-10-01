Сергачев стал девятым в прогнозе сайта НХЛ на "Колдер Трофи"

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев набрал 5 очков и занял девятое место в списке потенциальных победителей в споре за звание лучшего новичка сезона-2017/18 по версии официального сайта НХЛ. Рейтинг был составлен по итогам опроса 17 экспертов, каждый из которых назвал по пять кандидатов.

Лидером списка стал первый номер драфта НХЛ 2017 года форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир (59 очков, 4 первых места). Вторым стал защитник "Бостона" Чарли Макэвой (52 очка, 5 первых мест), тройку лучших замкнул нападающий "Аризоны" Клейтон Келлер (40 очков, 3 первых места).

Отметим, что второй номер драфта Нолан Патрик из "Филадельфии" стал четвертым, набрав 27 очков.