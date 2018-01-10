Сергачев - пятый в списке претендентов на "Колдер Трофи"

Российский защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев занял пятое место в списке претендентов на "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку сезона) по итогам половины сезона. Голосование проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги. Каждый из них выбирал пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно. 19-летний россиянин в этом сезоне провел 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.

Лучшие новички по итогам половины сезона:

Брок Бисер ("Ванкувер") – 82 очка (15 первых мест), Мэтью Барзал ("Айлендерс") – 67 (2), Чарли Макэвой ("Бостон") – 31, Клейтон Келлер ("Аризона") – 29 (1), МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ ("Тампа-Бэй") – 19, Нико Хишир ("Нью-Джерси") – 10, Кайл Коннор ("Виннипег") – 6, Алекс Дебринкэт ("Чикаго") – 4, Уилл Батчер ("Нью-Джерси") – 3, Дантон Хайнен ("Бостон") – 2, Йеспер Братт ("Нью-Джерси") – 2, Янни Гурд ("Тампа") – 1.

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