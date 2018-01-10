Сергачев - пятый в списке претендентов на "Колдер Трофи"

Российский защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев занял пятое место в списке претендентов на "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку сезона) по итогам половины сезона. Голосование проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги. Каждый из них выбирал пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно. 19-летний россиянин в этом сезоне провел 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.
Лучшие новички по итогам половины сезона:
Брок Бисер ("Ванкувер") – 82 очка (15 первых мест), Мэтью Барзал ("Айлендерс") – 67 (2), Чарли Макэвой ("Бостон") – 31, Клейтон Келлер ("Аризона") – 29 (1), МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ ("Тампа-Бэй") – 19, Нико Хишир ("Нью-Джерси") – 10, Кайл Коннор ("Виннипег") – 6, Алекс Дебринкэт ("Чикаго") – 4, Уилл Батчер ("Нью-Джерси") – 3, Дантон Хайнен ("Бостон") – 2, Йеспер Братт ("Нью-Джерси") – 2, Янни Гурд ("Тампа") – 1.
Упёртый русский
безик Не гони пургу, я всегда писал, что у Миши очень мало шансов на Колдер, потому что он защ, и найдутся нападающие, у которых очков будет больше и раскручивать их будут сильнее. Среди защитников он бы мог побороться, самый результативный, как-никак. И сезон ещё не закончен.
16:13
Sправедливый
Упёртый русский, Ладно тебе, губки не дуй. ))) Вот видишь, упёртый, на сколько ты ослеплён своей фанатской любовью. Помнишь, я тебе ещё месяцок назад говорил про Бёссера. Ты тогда очень удивился, ну ладно хоть к сведению принял... Ты реально не видишь никого, кроме россиян, тебе это уже неоднократно аукалось!
16:01
bezik
зачем ему Седины. он и с Ванеком и Ганье феерит. Пусть старички Луи воскрешают, тому еще 4 года отрабатывать свой ужасный для канадцев контракт
15:44
Долго наблюдал за идиотами на эт
При живом Бозере, на которого даже братья пахать скоро будут?)) Какой Колдер...
15:41
bezik
С этим никто и не спорит. и мы все рады за него, но Колдер ему не светит, хотя ты утверждал обратное
15:24
Упёртый русский
Зато у Миши больше всех очков из защитников - новичков. И он моложе всех своих конкурентов.
15:04
ростовский свин
босер и выиграет на мой взгляд..он вообще играет по уровню повыше прошлогоднего лайне(пусть и старше на пару лет),но про него почему то молчок....
13:52
bezik
на мой взгляд, Макэвой должен вторым быть. Выше только Босер, который сейчас в Ванкувере просто божит. Барзал скатится! Интересно, кто дал Келлеру 1 место?
13:23
Vasek
ну вот, как мы с bezik'ом предсказывали, МакЭвой выше. Непосредственно в обороне он лучше. Вычищает знатно, здорово подключается к атаке, смело ходит за чужие ворота и ещё тащит на себе трупак Хары к тому же. У Сергача бросок конечно лучше, в целом он пока хорош только на чужой половине площадки. Да и Бостон от Мака зависит сильнее, чем Тампа от Сергачева.
12:25