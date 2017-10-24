Сергачев проведет сезон в "Тампе"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер сообщил, что остался доволен игрой новичка команды Михаила Сергачева на старте сезона. По словам наставника "Лайтнинг", защитник оказал положительное влияние на игру команды.

- Адаптировался ли он к игре, скоростям и физике? Михаил сделал все это, - приводит Tampa Bay Times слова Купера. - Тяжело пойти на изменения, когда наблюдаешь за игроком, который продолжает прогрессировать. Особенно в столь молодом возрасте, и видя потолок его возможностей, который очень высок. Сергачев оказал положительное влияние на команду. Он - ее часть, так будет и в дальнейшем.

Напомним, "Монреаль" летом обменял Сергачева в "Тампу". Защитник начал сезон-2017/18 в составе "Лайтнинг", приняв участие в 9 матчах, набрав 8 (3+5) очков. 20 октября он был назван третьей звездой дня в НХЛ.