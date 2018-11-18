Сергачев назвал защитника, на которого хочет равняться

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев в интервью "СЭ" признался, что хочет быть похожим на своего партнера по команде Виктора Хедмана.
- Ставите какую-то цель по очкам перед собой в этом сезоне?
– Такую цель не ставлю, хочу просто играть в каждом матче стабильно, отрабатывать в обороне, создавать что-то в атаке. Конечно, хотелось бы как минимум повторить результат прошлого года, может, даже улучшить его.
- Чаще всего вы выходите в паре с Брэйдоном Коберном. А с кем удобнее всего играть в "Тампе"?
- Меня с кем ставят, с тем и играю, нет такого, что с кем-то удобно, с кем-то нет. Комфортно играть со всеми, все хорошие защитники, могут отобороняться, отдать пас, бросить.
- На какого защитника в НХЛ стараетесь равняться?
– На Виктора Хедмана. (Артем Веневцев)
В текущем сезоне Сергачев провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 очков, отметившись семью результативными передачами.
"Тампа" занимает 1-е место на Востоке, имея в активе 29 очков.
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