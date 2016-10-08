Сергачев начнет сезон в основном составе "Монреаля"

Россиянин Михаил Сергачев начнет сезон НХЛ в основном составе "Монреаля", сообщает в твиттере канадский журналист Рено Лавои. 18-летний защитник в четырех предсезонных играх за "Канадиенс" сделал две результативные передачи и нанес пять бросков по воротам соперников. В среднем он проводил на льду около 20 минут. Напомним, клуб выбрал хоккеиста под общим девятым номером на прошлом драфте. Минувший сезон Сергачев, являющийся воспитанником "Нефтехимика", провел в составе "Виндзор Спитфайрз" и получил приз лучшему защитнику Хоккейной лиги Онтарио.