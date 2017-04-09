"Сент-Луис" взял верх над "Каролиной", Тарасенко – автор победного буллита

"Сент-Луис" переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард "Блюз" Владимир Тарасенко, который также отметился двумя результативным передачами. Его партнер по команде Иван Барбашев забил гол. В составе "Харрикейнз" одно очко набрал нападающий Сергей Толчинский.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" – "Сент-Луис" – 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: БАРБАШЕВ - 5 (Пьетранджело, ТАРАСЕНКО), 0:26 - 0:1. Дальбек - 2 (Стаал), 9:10 - 1:1. Скиннер - 36 (Песке, Хэнифин), 19:31 - 2:1. Стин - 16 (бол., Пьетранджело, ТАРАСЕНКО), 25:19 - 2:2. Нордстрем - 7 (ТОЛЧИНСКИЙ, Раск), 34:11 - 3:2. Ривз - 7 (Бродзяк, Апшолл), 39:06 - 3:3. Апшолл - 10 (мен.), 42:03 - 3:4. Скиннер - 37 (Хэнифин, Песке), 49:14 - 4:4.
Победный буллит: ТАРАСЕНКО.
Вратари: Уорд - Хаттон.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 38 (11+9+13+5) - 39 (15+14+6+4).
Наши: Толчинский (9:08/1/0) – Тарасенко (21:03/6/0), Барбашев (19:47/2/0).
Роли. PNC Arena.
"Торонто" – "Питтсбург" – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы: Кессел - 23 (Каллен, Кюнхакль), 6:11 - 0:1. ван Римсдайк - 27 (Бозак, Полак), 6:40 - 1:1. Бозак - 18 (бол., Нюландер, Гардинер), 23:30 - 2:1. Кросби - 44 (бол., Гюнтцель, Шульц), 27:55 - 2:2. Гюнтцель - 16, 46:51 - 2:3. Капанен - 1 (Ханвик, Мэттьюс), 54:30 - 3:3. Браун - 20 (Гардинер, Ханвик), 57:12 - 4:3. Мэттьюс - 40 (п.в.), 59:56 - 5:3.
Вратари: Андерсен (Макэлхинни, 22:01) - Флери (58:39 - 59:56).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 30 (9+9+12) - 18 (4+8+6).
Наши: Зайцев (21:10/0/0) – –
Торонто. Air Canada Centre.
"Виннипег" – "Нэшвилл" – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Эллис - 16 (мен.), 31:31 - 0:1. Коннор - 2 (Лаури), 50:47 - 1:1. Уилер - 26 (мен., Шайфли, Бафлин), 59:15 - 2:1.
Вратари: Хеллебайк - Ринне (59:21).
Штраф: 12 - 4.
Броски: 36 (14+6+16) - 34 (7+21+6).
Виннипег. MTS Centre.
roughboy
Толчинский мне понравился.. Неплохая скорость, катание.. Странно, что в такой каролине ему не нашлось место в составе..
09:20
Sправедливый
Вову, естественно, поздравляем и "СЛБ" с победой, но ..., извините, "ТОРОНТО" С ВЫХОДОМ в ПЛЕЙ-ОФФ! МОЛОДЦЫ!
06:54
Sправедливый
В очередной раз хочу обратить внимание редакторов "С.Э". на полное отсутствие профессионализма ваших "новостников"! Центральным матчем тура однозначно являлась игра, в которой встретились действующий обладатель КС с командой претендующей на последнюю путёвку в плей-офф... И где новость об этой игре? Спрятали куда подальше? Конечно нашли, но почему её спрятали под данную новость?! Ну ладно бы в составах обеих команд совсем не числились россияне. Так ведь числятся. Ещё как числятся! ))) ... Плюс, как всегда, даёт сбой ваша выборочная тактика по выделению жирным новостей. Почему новость о матче в Монреале не выделена жирным? В составе "канадиенс" не играют наши игроки что ли? Ещё как играют! ))) Нестеров, который сделал сегодня ассистентский дубль, уже не наш что ли? Бестолково господа, очень бестолково... (((
06:52
maxcds
все не то. где главная новость дня?
05:37