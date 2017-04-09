"Сент-Луис" взял верх над "Каролиной", Тарасенко – автор победного буллита

"Сент-Луис" переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард "Блюз" Владимир Тарасенко, который также отметился двумя результативным передачами. Его партнер по команде Иван Барбашев забил гол. В составе "Харрикейнз" одно очко набрал нападающий Сергей Толчинский.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Сент-Луис" – 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: БАРБАШЕВ - 5 (Пьетранджело, ТАРАСЕНКО), 0:26 - 0:1. Дальбек - 2 (Стаал), 9:10 - 1:1. Скиннер - 36 (Песке, Хэнифин), 19:31 - 2:1. Стин - 16 (бол., Пьетранджело, ТАРАСЕНКО), 25:19 - 2:2. Нордстрем - 7 (ТОЛЧИНСКИЙ, Раск), 34:11 - 3:2. Ривз - 7 (Бродзяк, Апшолл), 39:06 - 3:3. Апшолл - 10 (мен.), 42:03 - 3:4. Скиннер - 37 (Хэнифин, Песке), 49:14 - 4:4.

Победный буллит: ТАРАСЕНКО.

Вратари: Уорд - Хаттон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 38 (11+9+13+5) - 39 (15+14+6+4).

Наши: Толчинский (9:08/1/0) – Тарасенко (21:03/6/0), Барбашев (19:47/2/0).

Роли. PNC Arena.

"Торонто" – "Питтсбург" – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Кессел - 23 (Каллен, Кюнхакль), 6:11 - 0:1. ван Римсдайк - 27 (Бозак, Полак), 6:40 - 1:1. Бозак - 18 (бол., Нюландер, Гардинер), 23:30 - 2:1. Кросби - 44 (бол., Гюнтцель, Шульц), 27:55 - 2:2. Гюнтцель - 16, 46:51 - 2:3. Капанен - 1 (Ханвик, Мэттьюс), 54:30 - 3:3. Браун - 20 (Гардинер, Ханвик), 57:12 - 4:3. Мэттьюс - 40 (п.в.), 59:56 - 5:3.

Вратари: Андерсен (Макэлхинни, 22:01) - Флери (58:39 - 59:56).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (9+9+12) - 18 (4+8+6).

Наши: Зайцев (21:10/0/0) – –

Торонто. Air Canada Centre.

"Виннипег" – "Нэшвилл" – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Эллис - 16 (мен.), 31:31 - 0:1. Коннор - 2 (Лаури), 50:47 - 1:1. Уилер - 26 (мен., Шайфли, Бафлин), 59:15 - 2:1.

Вратари: Хеллебайк - Ринне (59:21).

Штраф: 12 - 4.

Броски: 36 (14+6+16) - 34 (7+21+6).

Виннипег. MTS Centre.