"Сент-Луис" взял верх над "Филадельфией"

"Сент-Луис" переиграла "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Блюз" Картер Хаттон, отразивший 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Сент-Луис" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Штястны – 15 (Шаттенкирк, Стин), 35:22 – 0:1. Агостино – 1 (Перрон, Лехтеря), 42:10 – 0:2.

Вратари: Нойвирт (57:22) – Хаттон.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 26 (11+4+11) – 16 (1+11+4).

Наши: Любимов (8:08/0/0), Проворов (24:17/43/-1) – Барбашев (7:27/0/0), Тарасенко (18:19/0/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.