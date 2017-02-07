06:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сент-Луис" взял верх над "Филадельфией"

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"Сент-Луис" переиграла "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Блюз" Картер Хаттон, отразивший 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Сент-Луис" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Штястны – 15 (Шаттенкирк, Стин), 35:22 – 0:1. Агостино – 1 (Перрон, Лехтеря), 42:10 – 0:2.

Вратари: Нойвирт (57:22) – Хаттон.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 26 (11+4+11) – 16 (1+11+4).

Наши: Любимов (8:08/0/0), Проворов (24:17/43/-1) – Барбашев (7:27/0/0), Тарасенко (18:19/0/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sn0w

Тарасенко 0 бросков за 18 минут, в том числе больше двух минут в большинстве. Весь СЛБ 16 бросков за игру. Про Филадельфии. Ну это та Филадельфия, у которой единственным защитником со времен Пронгера является вчерашний школьник Проворов. Я не понимаю, их по ночам Петр Ильич Воробьев тренирует что ли?

06:36

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