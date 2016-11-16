"Сент-Луис" взял верх над "Баффало", Тарасенко сделал передачу

"Сент-Луис" нанес поражение "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первая звезда встречи – форвард "Блюз" Робби Фаббри, забросивший первую шайбу своей команды. Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, которая стала для него 12-й в сезоне.

В параллельных играх "Виннипег" победил "Чикаго" со счетом 4:0, а "Калгари" взял верх над "Миннесотой" – 1:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Баффало" – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Райнхарт – 3 (бол., Мулсон, Окпосо), 7:55 – 0:1. Фаббри – 4 (бол., ТАРАСЕНКО, Шаттенкирк), 10:58 – 1:1. Шварц – 4 (Яшкин, Шаттенкирк), 40:44 – 2:1. Бродзяк – 1 (Ривс, Парэйко), 42:19 – 3:1. Апшолл – 3 (п.в., Перрон, Парэйко), 58:34 – 4:1.

Вратари: Аллен – Ленер (58:25 – 58:34).

Штраф: 13 – 7.

Броски: 31 (13+11+7) – 24 (9+8+7).

Наши: Тарасенко (17:43/1/0) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Виннипег" – "Чикаго" – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Моррисси – 1 (Шайфли, Элерс), 6:26 – 1:0. Торберн – 1 (Постма), 44:41 – 2:0. Лайне – 12 (Бафлин, Элерс), 48:32 – 3:0. Петан – 1 (Дане), 48:43 – 4:0.

Вратари: Хеллебайк – Кроуфорд (Дарлинг, 48:43).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 24 (6+7+11) – 27 (8+12+7).

Наши: Бурмистров (9:50/1/+1) – Анисимов (16:34/0/-2), Панарин (19:02/1/-2).

Виннипег. MTS Centre.

"Миннесота" – "Калгари" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Годро - 5 (бол., Джиордано), 6:05 - 0:1.

Вратари: Дубник (58:26) - Джонсон.

Штраф: 19 - 13.

Броски: 27 (10+9+8) - 27 (7+13+7).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.