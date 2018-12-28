"Сент-Луис" выиграл у "Баффало", Тарасенко и Барбашев очков не набрали

"Сент-Луис" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это вторая победа "Блюз" кряду.
Российские игроки "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Баффало" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Томас - 3 (Данн, Бозак), 22:03 - 1:0. Боумистер - 1 (Перрон, Стин), 30:01 - 2:0. Марун - 3 (Томас, Бортуццо), 30:55 - 3:0. Айкел - 15 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 37:25 - 3:1. О`Райлли - 14 (Стин, Перрон), 53:47 - 4:1.
Вратари: Аллен - Хаттон.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 32 (6+11+15) - 31 (10+12+9).
Наши: Барбашев (11.09/0/0), Тарасенко (15.00/4/0) - -.
28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.
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