"Сент-Луис" всухую обыграл "Питтсбург", Тарасенко и Якупов очков не набрали

"Сент-Луис" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" со счетом 3:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Пингвинз" Картер Хаттон, отразивший все 34 броска по своим воротам. Российские форвард "Блюз" Владимир Тарасенко и Наиль Якупов очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Сент-Луис" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Парэйко - 3 (бол., Перрон, Пьетранджело), 14:16 - 0:1. Ривз - 3 (Шаттенкирк, Бортуццо), 35:43 - 0:2. Апшолл - 5 (Перрон), 54:33 - 0:3.
Вратари: Мюррей - Хаттон.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 34 (13+10+11) - 28 (13+8+7).
Наши: Малкин (18:27/4/-1) – Тарасенко (16:21/2/0), Якупов (7:42/1/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena.
"Бостон" – "Детройт" – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кев. Миллер - 1 (Шаллер, Мур), 3:39 - 1:0. Атанасиу - 11 (Грин, Крунвалль), 10:59 - 1:1. Маршанд - 18 (бол., Спунер, Пастрняк), 17:34 - 2:1. Грин - 9 (Зеттерберг, Нюквист), 26:25 - 2:2. Татар - 11 (Зеттерберг), 30:51 - 2:3. Маршанд - 19 (Бержерон, Краг), 48:20 - 3:3. Пастрняк - 20 (Крейчи, Карло), 64:13 - 4:3.
Вратари: Раск - Коро.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 49 (21+12+14+2) - 26 (7+9+8+2).
Наши: - - Марченко.
Бостон. TD Garden.
Werewolf
Наверное переманили сразу после матча ))))))))
08:11
MadAlexSP
Первой звездой встречи признан голкипер "Пингвинз" Картер Хаттон, отразивший все 34 броска по своим воротам. Он голкипер Сент-Луиса, а не проигравшего Питтсбурга
08:02