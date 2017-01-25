"Сент-Луис" всухую обыграл "Питтсбург", Тарасенко и Якупов очков не набрали

"Сент-Луис" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" со счетом 3:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Пингвинз" Картер Хаттон, отразивший все 34 броска по своим воротам. Российские форвард "Блюз" Владимир Тарасенко и Наиль Якупов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Сент-Луис" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Парэйко - 3 (бол., Перрон, Пьетранджело), 14:16 - 0:1. Ривз - 3 (Шаттенкирк, Бортуццо), 35:43 - 0:2. Апшолл - 5 (Перрон), 54:33 - 0:3.

Вратари: Мюррей - Хаттон.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 34 (13+10+11) - 28 (13+8+7).

Наши: Малкин (18:27/4/-1) – Тарасенко (16:21/2/0), Якупов (7:42/1/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.

"Бостон" – "Детройт" – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кев. Миллер - 1 (Шаллер, Мур), 3:39 - 1:0. Атанасиу - 11 (Грин, Крунвалль), 10:59 - 1:1. Маршанд - 18 (бол., Спунер, Пастрняк), 17:34 - 2:1. Грин - 9 (Зеттерберг, Нюквист), 26:25 - 2:2. Татар - 11 (Зеттерберг), 30:51 - 2:3. Маршанд - 19 (Бержерон, Краг), 48:20 - 3:3. Пастрняк - 20 (Крейчи, Карло), 64:13 - 4:3.

Вратари: Раск - Коро.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 49 (21+12+14+2) - 26 (7+9+8+2).

Наши: - - Марченко.

Бостон. TD Garden.