"Сент-Луис" вновь дает шанс Барбашеву

"Сент-Луис" вызвал из АХЛ нападающего Ивана Барбашева, сообщает St. Louis Post-Dispatch. В этом сезоне 21-летнему хоккеисту уже давали шанс, вызвав на один матч регулярного чемпионата НХЛ, но за 10 минут игрового времени форвард не отметился результативными действиями.

В АХЛ Барбашев выступает за "Чикаго" и в 45 матчах регулярки набрал 37 (19+18) очков. "Сент-Луис" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл четыре встречи из последних пяти проведенных.