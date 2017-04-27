"Сент-Луис" в первом матче проиграл "Нэшвиллу"

"Нэшвилл" на выезде обыграл "Сент-Луис" в первом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 4:3. Победная шайба на счету нападающего Вернона Фиддлера. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко провел на площадке 19 минут 38 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Уилсон - 1 (бол., Суббан, Эллис), 11:24 - 0:1. Суббан - 1 (Джохансен), 22:22 - 0:2. Парэйко - 2 (Эдмундсон, Бродзяк), 28:04 - 1:2. Форсберг - 3 (бол., Суббан, Йоси), 32:11 - 1:3. Шворц - 3 (Штястны), 46:48 - 2:3. Соботка - 2 (Пяйярви-Свенссон, Парэйко), 49:22 - 3:3. Фиддлер - 1 (Уотсон), 54:55 - 3:4.

Вратари: Аллен (58:26) - Ринне.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 30 (11+8+11) - 32 (11+15+6).

Наши: Тарасенко (19:31/2/1) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.