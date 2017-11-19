"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Ванкувер", Тарасенко очков не набрал

"Сент-Луис" на выезде обыграл "Ванкувер" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Блюз" принес точный бросок Брэйдена Шенна.

Российский форвард гостей Владимир Тарасенко провел на льду 20 минут и 30 секунд, не отметившись результативными действими при показателе полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Сент-Луис" - 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бозер - 7 (Берчи, Хорват), 11:44 - 1:0. Парэйко - 2 (Штястны, Апшолл), 18:34 - 1:1. Гранлунд - 3 (мен., Эрикссон, Бига), 25:23 - 2:1. Берчи - 7 (бол., Эрикссон, Ванек), 30:58 - 3:1. Соботка - 5 (Штястны, Данн), 33:10 - 3:2. Эдмундсон - 6 (Штястны, Пьетранджело), 44:46 - 3:3. Шенн - 8 (Шворц, Данн), 62:41 - 3:4.

Вратари: Нильссон - Аллен.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (7+10+6+0) - 31 (9+11+8+3).

19 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.