"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Даллас", Тарасенко очков не набрал

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Даллас" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Давид Перрон. Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сент-Луис" - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ивз - 12 (бол., Спецца, Клингберг), 7:04 - 1:0. Шворц - 12 (Штястны, Яшкин), 11:15 - 1:1. Спецца - 6 (Гудлер, Линделл), 38:36 - 2:1. Берглунд - 5 (Боумистер, Фаббри), 39:29 - 2:2. Перрон - 8 (Шворц), 61:55 - 2:3.

Вратари: Ниеми - Аллен.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 38 (14+14+9+1) - 22 (7+9+5+1).

Наши: - - Тарасенко (16:59/4/0).

21 декабря. Даллас. American Airlines Center.