"Сент-Луис" в гостях обыграл "Вегас", Тарасенко отдал две передачи

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Вегас" со счетом 4:1. Дубль оформил Райан О'Райлли. Две голевые передачи в составе "Блюз" на счету россиянина Владимира Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Сент-Луис" - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы: Каррье - 3 (Белльмар, Теодор), 6:03 - 1:0. О`Райлли - 9 (Тарасенко, Шворц), 6:41 - 1:1. О`Райлли - 10 (Шворц, Тарасенко), 27:02 - 1:2. Шенн - 4 (Эдмундсон, Бозак), 36:13 - 1:3. Сундквист - 4 (Данн), 37:12 - 1:4.

Вратари: Флери - Аллен.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (10+13+10) - 35 (7+16+12).

Наши: - - Барбашев (10.23/0/0), Тарасенко (18.35/4/+2).

17 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.