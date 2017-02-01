17:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сент-Луис" уволил Хичкока

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"Сент-Луис" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока. Поводом для решения послужили низкие результаты команды – в последних шести матчах "Блюз" потерпели пять поражений. Исполнять обязанности наставника команды будет Майк Йео. Хичкок возглавлял "Сент-Луис" с 8 ноября 2011 года.

Напомним, что за "Блюз" выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Наиль Якупов.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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outz

&#128640; Русские нагнут весь ми На очереди Тротц ==== Не, в регулярке-то Тротца увольнять не за что) А вот если в плове будет как обычно, тогда да.

18:27

RapStar

Наконец-то. Теперь СЛБ точно выйдет в плоф, к гадалке не ходи. С Хичем болтались бы на уровне третьих с конца к апрелю

18:21

🚀 Русские нагнут весь ми

И да. При Обаме такого не было (с) На очереди Тротц

17:46

🚀 Русские нагнут весь ми

Ура! Выпнули главного русофоба лиги! С учетом, что это последний сезон Хичкока, после которого он должен уйти "красиво", с проводами и тд - для политкорректной лиги это экстра-ординарное решение - вот так под зад тренера, завершающего долгую карьеру выпнуть! Что говорит об оценке его тренерских качеств)))

17:45

Adios Amigos R...

Ну вот, полетят сейчас хлопчики, пипец завтра Торонте. Якуп - трик, Тарас - покер, к бабушке не ходи...Эх, не вовремя я сказочника прикупил:%((( З.Ы. Рыбу жалко, опять неделю бухать, так и спиться можно...)

17:34

shvedero

неужели.. не прошло и ... сколько там не прошло?)))

17:33

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