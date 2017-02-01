"Сент-Луис" уволил Хичкока

"Сент-Луис" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока. Поводом для решения послужили низкие результаты команды – в последних шести матчах "Блюз" потерпели пять поражений. Исполнять обязанности наставника команды будет Майк Йео. Хичкок возглавлял "Сент-Луис" с 8 ноября 2011 года.

Напомним, что за "Блюз" выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Наиль Якупов.