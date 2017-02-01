"Сент-Луис" уступил "Виннипегу", несмотря на гол и передачу Тарасенко

"Виннипег" переиграл в выездном матче регулярного чемпионат НХЛ "Сент-Луис" со счетом 5:3. Первая звезда встречи – форвард "Джетс" Марк Шайфли, набравший 3 (1+2) очка. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко забросил шайбу и сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Виннипег" – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Стин – 9 (Пьетранджело, Штястны), 3:37 – 1:0. Шайфли – 23 (Уилер, Энстрем), 19:29 – 1:1. Лайне – 23 (Шайфли, Моррисси), 20:22 – 1:2. Элерс – 18 (бол., Литтл), 25:53 – 1:3. ТАРАСЕНКО – 22 (Шворц, Пьетранджело), 39:08 – 2:3. Трауба – 4 (Уилер, Копп), 43:33 – 2:4. Пьетранджело – 8 (Шаттенкирк, ТАРАСЕНКО), 59:47 – 3:4. Уилер – 16 (п.в., Шайфли), 59:57 – 3:5.

Вратари: Аллен (58:28 – 58:59, 59:30 – 59:57) – Павелец.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 27 (5+15+7) – 24 (8+6+10).

Наши: Барбашев (6:49/1/0), Тарасенко (18:50/6/0), Якупов (13:12/1/0) – -.

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Флорида" – "Оттава" – 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)

Голы: Матесон – 4 (Петровик, Бьюгстад), 2:24 – 1:0. Дзингел – 10 (Террис), 4:59 – 1:1. Пайсик – 2 (Маккензи, Сгарбосса), 5:22 – 2:1. Дзингел – 11 (Мето, Райан), 8:54 – 2:2. Уайдмэн – 3 (Карлссон, Стоун), 19:29 – 2:3. Карлссон – 8 (Смит, Пайэтт), 22:19 – 2:4. Сивиур – 6 (Димерс, Маккег), 22:37 – 3:4. Матесон – 5 (Сгарбосса), 29:53 – 4:4. Маршессо – 15, 53:57 – 5:4. Димерс – 9 (п.в.), 59:25 – 6:4. Брассар – 9 (Райан, Клаессон), 59:47 – 6:5.

Вратари: Луонго – Кондон (58:37 – 59:25, 59:34).

Штраф: 16 – 14.

Броски: 34 (13+13+8) – 41 (11+13+17).

Майами. BB&T Center.

"Тампа-Бэй" – "Бостон" – 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

Голы: Киллорн – 14 (Хедман, Джонсон), 28:41 – 1:0. Бержерон – 12 (Маккуэйд, Маршанд), 38:08 – 1:1. Крейчи – 12 (Маршанд, Кев. Миллер), 39:59 – 1:2. Киллорн – 15 (Хедман, Джонсон), 44:46 – 2:2. Хара – 4 (Кол. Миллер, Белески), 47:51 – 2:3. Ватрано – 6 (бол., Крейчи, Кол. Миллер), 52:23 – 2:4. Пойнт – 4 (Хедман, Дотчин), 57:56 – 3:4.

Вратари: Бишоп (57:18 – 57:56, 58:24) – Раск.

Штраф: 21 – 13.

Броски: 21 (8+4+9) – 35 (4+16+15).

Наши: Кучеров (18:47/3/0), Наместников (14:51/2/0) – -

Тампа. Amalie Arena.