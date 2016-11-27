"Сент-Луис" Тарасенко в серии буллитов обыграл "Миннесоту"

"Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Миннесоту" в серии буллитов. Матч завершился со счетом 4:3, победный бросок совершил Давид Перрон.

Россиянин Владимир Тарасенко провел на площадке 20 минут 38 секунд и закончил матч с коэффициентом полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" (Сент-Луис) - "Миннесота" (Сент-Пол) - 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Койву - 4 (Зукер), 11:36 - 0:1. Штясны - 6 (Перрон), 27:41 - 1:1. Хаула - 3 (Поминвилль, Нидеррайтер), 29:43 - 1:2. Шварц - 7 (Перрон, Пьетранджело), 43:27 - 2:2. Шварц - 8 (бол., Парэйко, Пьетранджело), 44:30 - 3:2. Койл - 8 (Стаал, Койву), 58:52 - 3:3.

Победный буллит: Перрон.

Вратари: Аллен - Дубник (58:22 - 58:52).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 38 (16+12+8+2) - 31 (9+11+7+4).

Наши: Тарасенко (20:38/2/-2) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.