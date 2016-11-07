03:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сент-Луис" Тарасенко победил "Колорадо", забросив Варламову пять шайб

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"Сент-Луис" нанес поражение "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Первой звездой встречи признан вратарь хозяев Джейк Аллен, отразивший 22 броска из 23. В составе "Блюз" по результативной передаче слелали нападающий Владимир Тарасенко и защитник Федор Тютин. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов вышел на лед с первых минут, но был заменен после второго периода, пропустив пять шайб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Колорадо" – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Наши: Тарасенко (14:18/2/+1) – Григоренко (14:47/0/-1), Задоров (15:35/0/0) Тютин (16:32/0/-1).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vada

а Бучневич забил супергол между делом. Всем смотреть.

04:40

папа Джо

я думал будет как у Коламбуса с Монреалем.а Варламов был хорош , несмотря на 5 шайб . только последняя на его совести.

04:14

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